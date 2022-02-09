Сеул, 9 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В столице Южной Кореи на этой неделе введут в эксплуатацию первую партию беспилотных такси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии.

Pixabay.com Такси

Согласно опубликованным данным, с 10 февраля четыре автономных автомобиля начнут предоставлять услуги общественного такси в районе Санам-дон (западная часть города).

Любой желающий может воспользоваться услугами такси через приложение для смартфона «TAP!» по фиксированному тарифу 2000 вон (~$1,67) за поездку, который автоматически оплачивается в приложении.

Отмечается, что транспортные средства будут подбирать и высаживать пассажиров в любой точке маршрута, заданного в приложении.

В марте текущего года в западной части города также планируется запустить беспилотные автобусы. В результате этого, к концу 2022 года в районе Санам-дон будут курсировать до 12 автономных средств общественного транспорта.