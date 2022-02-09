Баку, , 14:34 — REGNUM Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску на встрече в Баку обсудили сотрудничество двух стран. Об этом Байрамов сообщил на совместной пресс-конференции после встречи.

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«Мы обсудили развитие сотрудничества в сельском хозяйстве, в сфере телекоммуникаций и других областях», — сказал глава азербайджанского МИД.

Он добавил, что одной из тем встречи также было развитие межпарламентских отношений между Азербайджаном и Молдавией.

Попеску заявил, что Кишинёв рассчитывает на углубление экономических отношений в Баку. Особенно молдавскую сторону интересует «энергетический вопрос».

«Также обсудил с Джейхуном Байрамовым отмену расходов на услуги роуминга между странами. В будущем может быть открыт прямой авиарейс между Баку и Кишинёвом», — сказал Попеску.

Стоит отметить, что в начале февраля Азербайджан посетил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Он заявил, что Кишинёв рассчитывает на поставки газа из Азербайджана.

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