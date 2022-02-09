Казань, , 14:35 — REGNUM На территории Татарии 10 февраля местами ожидаются метель, сильный снег и юго-восточный ветер порывами до 18 метров в секунду, на дорогах снежные заносы. Предупреждение об ухудшении погодных условий распространяют региональные метеослужбы.

Снегопад 40.mchs.gov.ru

В четверг, 10 февраля, в республике ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют снег, местами сильный. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами сильный порывами 15−18 м/с. Температура воздуха ночью составит —4…—9 ˚С, днем потеплеет до —2…—7 ˚С. На дорогах снежные заносы, гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Самарской области ожидается снег, метель. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На дорогах могут образоваться снежные заносы.

Читайте также: В Самарской области ожидается метель