Москва, , 14:29 — REGNUM Участвовать в тендерах и выиграть возможность заключения контракта с государством на осуществление тех или иных работ или услуг стремятся многие строительные компании в России — это в определенной степени гарантирует наличие стабильной занятости и получение дохода, сотрудничество с проверенным, надежным заказчиком, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Строительство Дарья Драй © ИА REGNUM

«Подписание долгосрочных договоров с фиксированными условиями и оплатой выгодно исполнителю и заказчику, и осуществимо в период стабильной экономики, но не в стремительно меняющейся ситуации.

В случае, когда исполнитель по договору не может выполнить ранее взятые на себя обязательства по объективным причинам, а заказчик не готов или не может пересмотреть условия, договор может быть расторгнут сторонами, по соглашению или по суду.

За пару последних лет ситуация в строительном секторе страны изменилась. Наряду с ростом инфляции и спросом, выросли значительно цены на строительные и отделочные материалы, повысилась стоимость работ, в том числе, в связи с общими затратами на их осуществление. На металл, обрезные доски, кирпич, бетон цены выросли с 2020 года от 15−43%.

Считается, что средняя прибыль по госконтракту у подрядчика примерно 7%. В рамках этой прибыли компенсировать за свой счет рост себестоимости материалов невозможно и невыгодно, в таких условиях придется работать себе в убыток. Остается либо пересматривать ранее заключенные условия контракта, или же расторгать его.

Расторгнуть госконтракт в одностороннем порядке подрядчик просто так не может, это возможно по согласованию с заказчиком (в данном случае, с государством), или в судебном порядке.

Ситуация с подорожавшими строительными материалами уже обсуждалась в прошлом году, и правительством было принято решение по возможности изменения условий госконтракта в рамках роста его стоимости до 30%, но только на те работы, которые еще не завершены, при общей стоимости контракта более 1 млн руб и датой заключения до 1 января 2022 года.

На менее дорогостоящие контракты данное положение пока не распространяется. С учетом всех возможных согласований, даже увеличенные денежные суммы смогут быть получены исполнителями не ранее чем через полгода, когда уже снова может случиться новый виток удорожания.

Расторжение госконтрактов, их пересмотр и пересогласование, сказывается на задержке строительства объектов или полной приостановке, появлению все большего числа недостроев и долгостроев.

Ведь в число контрактов на строительство входит подготовка проектной документации, инженерные изыскания, работы по капремонту, поставка оборудования для строительства и непосредственно строительство объектов.

С учетом того, что государство контролирует и занимается самыми важными вопросами, такими как строительство дорог и необходимой инфраструктуры (детских садов, школ, поликлиник), затягивание и расторжение госконтрактов не самым лучшим образом может сказываться на комфорте самых простых граждан, которые годами могут ожидать того или иного, необходимого для нормальной жизни объекта и наблюдать поблизости постоянные стройки и ограждения». — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в России расторгли более 38 тысяч госконтрактов в сфере строительства на общую сумму более 1 трлн рублей.

Читайте также: В России за год расторгнуто строительных госконтрактов на 1 трлн рублей