Саранск, , 14:28 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 8 февраля прививку от коронавируса сделали 598 680 человек. Об этом сообщает Центр управления регионом на своей странице в социальной сети.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Из этого числа 461 516 жителей республики однократно привились от коронавируса. 137 164 человека прошли ревакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в республике после перенесенного COVID-19 выписались 205 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 40 410 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе подтвердили 48 120 случаев заражения коронавирусом, из них 506 — за минувшие сутки.

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