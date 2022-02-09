Саранск, 9 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 8 февраля прививку от коронавируса сделали 598 680 человек. Об этом сообщает Центр управления регионом на своей странице в социальной сети.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Из этого числа 461 516 жителей республики однократно привились от коронавируса. 137 164 человека прошли ревакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в республике после перенесенного COVID-19 выписались 205 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 40 410 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Всего в регионе подтвердили 48 120 случаев заражения коронавирусом, из них 506 — за минувшие сутки.

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