София, , 14:27 — REGNUM В городе Брезник на западе Болгарии водитель школьного автобуса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дорожно-транспортное происшествие. Об этом 9 февраля сообщает БТВ.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Согласно официальной информации, инцидент произошел неподалеку от здания средней школы, когда транспортное средство, в котором находилось несколько учеников, врезалось в припаркованные на обочине автомобили. В результате незначительные травмы получил один ребенок.

Медицинское освидетельствование показало, что в крови шофера содержалось 1,30 промилле алкоголя.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Если вина водителя будет доказана, ему грозит крупный штраф и тюремное заключение на срок до 1 года.