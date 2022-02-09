Москва, 9 февраля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Встреча и совместное заявление российского и китайского лидеров — Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялись на фоне усиливающегося противостояния России и Китая с США и странами Запада. Почему и России, и Китаю было так важно сохранить дружеское взаимопонимание, а для США, напротив, — вбить клин между Москвой и Пекином, рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Васильев.

Kremlin.ru Глава КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин

Теперь, когда совместное заявление российского и китайского руководителей было оглашено, стоит еще раз обратить внимание, что возникло оно не на пустом месте. Речь идет не только о нынешнем решении о совместном противостоянии западным провокациям, но и о том, что политики как с российской, так и с китайской стороны уже неоднократно критиковали наглые попытки перевести международный процесс в режим одностороннего управления со стороны Запада. Делались эти попытки с помощью угроз, информационных атак и навязывания всем лишь одной «единственно верной» западной трактовки событий, как, например, нынешняя информационная истерика по поводу «угрозы для Украины». Китай, как казалось многим, имел возможность в данном случае оставаться в роли отстраненного и незаинтересованного наблюдателя. Но уже январское заявление МИД Китая показало, что на эти уловки Китай «не покупается». Почему Китай так резко выступил на стороне России? Читайте статью Владимира Васильева

Москва и Пекин должны вместе дать отпор наступлению Запада