Санкт-Петербург, 9 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга принят в целом проект закона о публикации стенограмм заседаний городского парламента. Депутаты рассмотрели законопроект на очередной заседании ЗакСа 9 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Зал заседаний Заксобрания Санкт-Петербурга

Предложение о публикации стенограммы заседаний выдвинул председатель Заксобрания Александр Бельский («Единая Россия»). На заседании парламента его обнародовала вице-спикер от фракции «Справедливая Россия» Марина Шишкина. Она отметила важность проекта и длительность работы над ним.

«К этому скромному, как нам кажется, документу, мы шли более 15 лет. Я думаю, сегодня момент не технический, сегодня момент сущностный, в хорошем понимании идеологический. Когда мы делаем не декларативный, а реальный шаг к тому, чтобы собрание стало открытым», — отметила Шишкина.

Согласно законопроекту, на сайте Заксобрания не позднее 14 дней будет публиковаться детальное описание пленарных заседаний с указанием реплик и личностей выступающих.

Депутат от фракции «Единая Россия» Алексей Цивилёв выразил своё сомнение в том, что на момент публикации стенограмма будет актуальна, поскольку при появлении её на сайте через две недели она уже будет не нужна, так как к тому времени уже пройдут очередные заседания. Парламентарий также поинтересовался, из каких средств будет происходить финансирование таких публикаций.

Шишкина в ответ на скепсис Цивилёва заявила, что информация о заседаниях ЗакСа никогда не потеряет актуальность, что такая информация «не скоротечна». По её мнению, к деталям законодательного процесса Петербурга будут возвращаться и спустя год. К тому же на осуществление периодической публикации стенограмм не уйдут дополнительные средства.

«Важность стенограммы — для того, чтобы мы могли те или иные вопросы поднимать, смотреть, как это было, какая была дискуссия, в каком формате она велась», — заявил спикер Александр Бельский.

Законопроект был рассмотрен в первом чтении, а затем прошло голосование за принятие законопроекта в целом. За него проголосовали 46 депутатов. Среди тех, кто воздержался или был против, не оказалось ни одного парламентария.