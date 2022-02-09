Актау, Казахстан, , 14:21 — REGNUM Сотрудники государственного энергокомбината «МАЭК-Казатомпром» в городе Актау на западе Казахстана согласились прекратить забастовку, не дожидаясь выполнения их требований. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба компании.

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В настоящее время решаются вопросы повышения заработной платы для сотрудников, кроме руководящего состава, на 30% и премирования к некоторым знаменательным праздникам», — сообщили в компании.

По данным пресс-службы, протестующих убедили, что накопившиеся проблемы не получится решить быстро, и договорились решать их совместно с министерством энергетики республики и администрацией Мангистауской области.

Сообщается, что протестующие разошлись вечером 8 февраля. Перед этим они убрали мусор. Сотрудники компании вернулись к своим обязанностям.

Напомним, сотрудники «МАЭК-Казатомпром» 3 февраля обратились к президенту республики Касым-Жомарту Токаеву, с просьбой посодействовать повышению зарплаты. 7 февраля они начали забастовку, требуя повысить зарплату на 100%. 8 февраля Токаев поручил правительству разобраться с ситуацией.

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