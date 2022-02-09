Новосибирск, 9 февраля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 9 февраля, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 3526 пациентов, в том числе 185 детей. Днём ранее — 3 419 пациентов, в том числе 195 детей, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В отделениях реанимации в настоящее время находятся 279 человек, на ИВЛ — 45 новосибирцев.

За прошедшие сутки было выявлено3978 новых носителей коронавируса (всего — 124 006 случаев, в том числе — у 15 840 детей); 424 человека выздоровели (всего — 78 462 человека); скончались семь пациентов (всего — 4746 пациентов).