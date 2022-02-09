Лондон, 9 февраля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в среду, 9 февраля, вылетит в Москву, где у нее состоится встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

Elizabethtruss.com Лиз Трасс. Министр иностранных дел Великобритании

«Лиз Трасс сегодня прилетит в Москву, чтобы призвать Кремль к деэскалации и прекращению агрессии против Украины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что это первый визит главы МИД Британии в Россию за последние четыре года и добавляется, что в ходе него Трасс намерена призвать Москву к соблюдению международных соглашений, «которые обеспечивают уважение независимости и суверенитета Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на сегодняшний день пока рано говорить о том, что ситуации вокруг Украины продвинулась в сторону деэскалации.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.