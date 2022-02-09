Ханский дворец в Бахчисарае закрыли для туристов
Симферополь, 9 февраля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Ханский дворец в Бахчисарае закрыт для посещений с 9 февраля на неопределенный срок, сообщается на сайте Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника.
Ранее стало известно, что на стене здания Графского корпуса Ханского дворца при проведении земляных работ образовалась большая трещина. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, при осмотре здания выяснилось, что часть объекта «Графский (светский) корпус» не имеет фундамента.
В состав объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений «Ханский дворец» входят 16 объектов. На данный момент работы завершены в полном объеме на четырех объектах, а именно, Гробница «Северное Дюрбе», Гробница «Южное дюрбе», Гробница «Дюрбе Диляры-Бикеч» и «Надгробная Ротонда». Реставрационные работы продолжаются еще на пяти объектах. С апреля 2022 года планируется начало работ по объектам «Графский (светский) корпус» и «Ханская кухня».