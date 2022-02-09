Иркутск, 9 февраля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Спасатели признали фестиваль автотранспорта «Дни скорости на льду Байкала» опасным для жизни и здоровья граждан. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Иркутской области.

Цитата из видео на YouTube Байкальская миля

По планам организаторов, заезды должны были пройти на льду пролива Малое море в границах Прибайкальского национального парка с 20 февраля по 10 марта 2022 года. Однако в ведомстве напомнили о правилах охраны жизни людей на водных объектах, по которым выезд на лёд вне переправ запрещён.

Кроме того, по данным спасателей, процесс ледообразования из-за неустойчивой погоды на Байкале всё ещё не завершен. Лёд лишь частично встал в районе заливов, однако его толщина имеет резкие перепады.

«Штормовые ветры, характерные для зимнего периода, способствуют разрушению ледовых полей, образованию трещин, торосов. В районе пролива Малое Море толщина льда составляет от 2 до 35 сантиметров», — добавили в управлении.

Кроме того, автогонки могут привести к нарушению природоохранных требований. В связи с этим проведение фестиваля признано нежелательным. Информация об этом доведена до организаторов, а также передана в Росприроднадзор для принятия мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бурятские спасатели выпустили предупреждение о том, что к концу второго месяца зимы из-за аномального тепла на Байкале ещё не установился сплошной ледовой покров. К 27 января здесь образовались лишь забереги 5−50 метров и толщиной льда не более 30 см.

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