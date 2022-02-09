Уфа, , 14:21 — REGNUM Судебное решение по иску прокуратуры о возложении на ООО «БашРТС» обязанности произвести перерасчет платы за теплоснабжение оставил в силе Верховный суд Башкирии. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

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«Верховный суд республики утвердил решение Орджоникидзевского районного суда г. Уфы, вынесенного по иску надзорного ведомства, о признании действий ООО «БашРТС» незаконными и возложении обязанности произвести перерасчет платы за отопление в сторону уменьшения», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, то в декабре 2020 года в прокуратуру республики поступили многочисленные обращения граждан. В ходе прокурорской проверки было установлено, что ресурсоснабжающее предприятие нарушило условия договоров теплоснабжения, что повлекло предоставление жителям многоквартирных домов некачественную коммунальную услугу и необоснованное завышение начислений за отопление.

Организация не согласилась с судебным решением и обжаловала его в апелляционном порядке.

«Верховный суд республики оставил решение суда первой инстанции без изменения, доводы жалобы ответчика — без удовлетворения», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 21 января 2022 года экономия жителей Уфы за три месяца по оплате отопления в сравнении с аналогичным периодом прошлого отопительного сезона составила более 350 млн рублей.

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