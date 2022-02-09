Кито, 9 февраля 2022, 14:17 — REGNUM Образовательные учреждения в районе, пострадавшем от наводнения, в результате которого погибли 28 человек на северо-западе столицы Эквадора, возобновляют очные занятия. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на министерство образования Эквадора.
Решение было принято после очистки завалов, которые образовались в районе Гаска, и после проверки состояния школ.
Власти также сообщили, что подъездные пути к этим учреждениям были расчищены.
Школы закрылись на следующий день после наводнения, в результате которого 52 человека получили ранения, двое пропали без вести, более 340 человек пострадали, а также был нанесен серьезный материальный ущерб. С 1 февраля ученики школ занимались в дистанционном формате.