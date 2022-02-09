Кито, , 14:17 — REGNUM Образовательные учреждения в районе, пострадавшем от наводнения, в результате которого погибли 28 человек на северо-западе столицы Эквадора, возобновляют очные занятия. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на министерство образования Эквадора.

Флаг Эквадора (сс) Yamil Salinas Martínez

Решение было принято после очистки завалов, которые образовались в районе Гаска, и после проверки состояния школ.

Власти также сообщили, что подъездные пути к этим учреждениям были расчищены.

Школы закрылись на следующий день после наводнения, в результате которого 52 человека получили ранения, двое пропали без вести, более 340 человек пострадали, а также был нанесен серьезный материальный ущерб. С 1 февраля ученики школ занимались в дистанционном формате.