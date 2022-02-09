Нижний Новгород, , 14:16 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 9 февраля прививку от коронавируса сделали 1 840 806 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб в своем telegram-канале.

Вакцинация от коронавируса Правительство Тувы

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Из указанного числа оба компонента вакцины получили 1 606 210 человек, полностью завершив курс вакцинации от COVID-19.

В течение минувших суток вакцинировались 2828 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровел после заражения коронавирусом 1501 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 235 420 человек на утро 9 февраля.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 672 жителя области.

С начала пандемии в регионе выявлено 286 644 случая заражения коронавирусом, из них 5744 — за минувшие сутки.

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