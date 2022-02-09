Нижний Новгород, , 14:15 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровел после заражения коронавирусом 1501 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 235 420 человек на утро 9 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Красная зона Александр Погожев (с) ИА REGNUM

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 672 жителя области.

С начала пандемии в регионе выявлено 286 644 случая заражения коронавирусом, из них 5744 — за минувшие сутки. 10 696 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 17 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 19 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, в Нижегородской области при секвенировании в 87% случаев заражения коронавирусом выделяется штамм «Омикрон». Всего подтверждено 268 случаев заражения новым штаммом, однако число носителей «Омикрона» значительно выше, поскольку секвенирование проводится выборочно.

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