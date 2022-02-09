Москва, 9 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Заседание рабочей группы Госдумы по вопросам законодательного регулирования криптовалют пройдет ИА REGNUM 17 февраля.

Криптовалюта

«Основной вопрос, будет ли в этот раз у представителей федеральных министерств общая позиция по поводу того, что такое криптовалюта, нужно ли узаконить майнинг и так далее. На прошлом заседании, мнения ФОИВов были абсолютно разными», — отметил депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия») в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2021 года прошло первое заседание рабочей группы. В ее состав входят депутаты, представители Банка России, профильных министерств и ведомств.

Банк России предложил запретить любые операции с криптовалютами на инфраструктуре российского финансового рынка. Регулятор настаивает на запрете выпуска, обмена и обращения криптовалют.

Правительство РФ предложило свои меры по формированию в России легального рынка криптовалют.

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