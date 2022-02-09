Красногорск, 9 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. На территории Подмосковья за три года будет построено и модернизировано более 100 объектов водоснабжения. Об этом 9 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Как отметил вице-губернатор региона Евгений Хромушин, работы будут выполнены в рамках программы «Чистая вода». Проведение мероприятий запланировано по 2024 год включительно.

«В актуальный план работ регионального министерства ЖКХ входит строительство и модернизация более 100 объектов водоснабжения. Общий объем финансирования составит 8 млрд рублей, половина средств будет направлена из федерального бюджета в рамках президентской программы», — сказал Хромушин.