Владикавказ, 9 февраля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло взял под контроль расследование дела о пропаже жительницы республики. Он сообщил, что ситуацию также держат под контролем главы соседних республик — Ингушетии и Чечни.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сергей Меняйло

Напомним, СКР по Ингушетии проводит проверку по факту исчезновения двоих граждан — таксиста и жительницы города Беслана. Жительница Северной Осетии 6 февраля ехала из аэропорта в Грозном на такси, но домой не попала. В городе Сунжа был обнаружен автомобиль с ее личными вещами, при этом никакой информации о таксисте и самой женщине нет.

«Я уже переговорил по телефону с руководителями соседних республик — расследование дело взято на личный контроль и мной, и коллегами из Ингушетии и Чеченской республики. Налажено плотное взаимодействие правоохранительных структур всех трех регионов — все силы брошены на поиски пропавших», — приводит слова Сергея Меняйло его пресс-служба.

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