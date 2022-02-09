Тирана, , 15:04 — REGNUM Зимой 2021−2022 года в Албанию не прилетели тысячи перелетных птиц. Эксперты считают причиной этого явления избыточное рыболовство, урбанизацию и климатические изменения. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Пеликан © Хэтти Герц

По последним данным, в этом году на западное побережье Албании прибыло на 25% меньше перелетных птиц, чем в прошлом году. Это одно из важных зарегистрированных на международном уровне мест зимовок перелетных птиц.

Албанский орнитолог Таулянт Бинас отметил, что в этом году число перелетных птиц в заливе Дивьяк-Каравастас на 9 тысяч меньше, чем годом ранее. Сейчас там насчитывается 25 тысяч особей.

Отмечается, что число перелетных птиц в Албании непрерывно снижается уже три года. Это связано с тем, что температура в северной Европе остается высокой и птицы предпочитают не покидать родные края или улетать на более короткие дистанции.

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