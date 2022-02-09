Тюмень, , 14:12 — REGNUM В Тюменской области в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию три новые школы. Об этом заявил на пресс-конференции глава региона Александр Моор.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Школы откроются в районе сквера «Комсомольский» в Тюмени, в посёлке Богандинский в Тюменском районе и в деревне Хмелёва Тобольского района. В общей сложности это более 1,5 тыс. новых учебных мест, отметил тюменский губернатор.

По словам Александра Моора, в ближайшие пять лет в регионе планируется ввести в строй как минимум 25 детсадов и 45 новых школ, из которых 24 возведут на замену деревянных строений в сельской местности.