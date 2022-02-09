Тбилиси, 9 февраля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Посол ЕС в Грузии Карл Харцель заявил о том, что Европейский союз внимательно следит за развитием ситуации вокруг здоровья бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает 9 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Eeas.europa.eu Карл Харцель

Харцель также заявил, что грузинскому правительству важно рассмотреть возможность получения медицинской консультации в отношении Саакашвили.

«ЕС внимательно следит за развитием событий, и мы неоднократно высказывали своё мнение по этому вопросу. Важно быть уверенным, что будут приняты соответствующие меры в отношении здоровья господина Саакашвили, самое главное — это медицинская консультация и рассмотрение правительством этой рекомендации», — сказал Харцель.

Напомним, что после перевода Саакашвили в тюрьму города Рустави к нему не лопускаю личного врача. Саакашвили потребовал допустить медиков в тюремную камеру во время судебного разбирательства, но судья ему в этом отказал. Тогда Саакашвили возложил всю ответственность за ухудшение своего здоровья лично на Бидзину Иванишвили, олигарха и бывшего премьер-министра.