Москва, , 14:19 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат ГосдумыВладимир Жириновский находится в больнице, у него выявили COVID-19, сообщает 9 февраля телеграм-канал Mash.

Владимир Жириновский Андрей Лыткин © ИА Красная Весна

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По данным канала, Жириновского госпитализировали с двухсторонней пневмонией, которая развилась после заражения коронавирусом. Лёгкие поражены на 50−75%.

«Степень поражения средней тяжести — КТ-3», — говорится в сообщении.

Вместе с тем глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин ранее сообщил журналистам, что Жириновский хорошо себя чувствует и продолжает работать.

Как сообщало ИА REGNUM, Жириновский известен своими призывами к вакцинации от коронавирусной инфекции. В декабре он заявлял, что сам «сделал восемь уколов» за полтора года.

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