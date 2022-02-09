Минск, , 14:10 — REGNUM Венесуэла и Белоруссия подписали меморандум о взаимопонимании по установлению коммерческих воздушных перевозок между двумя странами. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на МИД Венесуэлы.

Венесуэла

Документ, подписанный в Минске между Белорусским авиационным департаментом и Национальным институтом гражданской авиации Венесуэлы (INAC), предусматривает, что назначенные странами авиакомпании получат право на выполнение рейсов между двумя странами.

Подписание меморандума о взаимопонимании стало частью рабочей программы, разработанной в Белоруссии делегацией из Венесуэлы, которую возглавляли заместитель министра воздушного транспорта и президент государственной авиакомпании Conviasa Рамон Веласкес и глава INAC Хуан Тешейра.

В рамках договоренностей, достигнутых в ходе VIII заседания Двусторонней комиссии высокого уровня между Белоруссией и Венесуэлой в Каракасе в декабре 2021 года, высшие авиационные власти обеих стран решили скоординировать этот визит для продвижения технических возможностей будущего соглашения о воздушном сообщении.

В ходе упомянутых встреч власти обсудили все технические элементы, а также коммерческие, экономические и политические преимущества установления воздушного сообщения между Белоруссией и Венесуэлой.

Воздушный маршрут между Каракасом и Минском был определен как представляющий стратегический интерес в связи с возможностями коммерческого обмена, которые могут быть консолидированы посредством воздушных перевозок грузов и товаров.

Еще одно из преимуществ этого соединения связано с потенциалом Венесуэлы как моста для других стран региона Латинской Америки и Карибского бассейна, которые не имеют прямых рейсов в Белоруссию.