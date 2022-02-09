Бессоновский район, Пензенская область, , 14:10 — REGNUM Семерых жителей Бессоновского района Пензенской области подозревают в хищении электрической энергии для майнинга криптовалюты. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ферма. Майнинг Xiangfu

С ее слов, группой лиц, среди которых были специалисты по работе с электросетями и компьютерным оборудованием, организована майнинг-ферма на территории крестьянско-фермерского кооператива в Бессоновском районе. Устройства для добычи виртуальных денег были подключены к электрической сети в обход приборов учета. Злоумышленники с целью сокрытия незаконного потребления энергии вывели из строя оборудование в распределительном устройстве трансформаторной подстанции и на железобетонной опоре высоковольтной линии.

«По оценке специалистов энергосетевой компании, за два месяца работы фермы было похищено более 3 млн кВт/ч электроэнергии на сумму более 500 тысяч рублей», — уточнила Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии выявлен факт хищения электроэнергии на сумму 2,4 млн рублей. В нем уличили двоих местных жителей, которые организовали незаконную работу майнинг-фермы.

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