Москва, 9 февраля 2022, 14:08 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Тавареш встретился с главой общества дружбы с Индонезией и генеральным секретарем российской ассоциации международного сотрудничества, сообщает посольство Индонезии в Москве.
В ходе встречи стороны обсудили программы экономического, культурного, научного сотрудничества в целях укрепления общественной дипломатии и контактов между людьми и странами.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Россия укрепляют партнерство, чтобы противостоять вызовам глобальной неопределенности.
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