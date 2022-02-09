Калуга, 9 февраля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Акционерное общество «Международный аэропорт Калуга» занял первое место в номинации «Лучший аэропорт 2021 года в категории до 0,5 млн пассажиров». Церемония награждение состоялось в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS, где поощрили победителей Девятой национальной премии «Воздушные ворота России». Об этом 9 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу калужского аэропорта.

Пресс-служба международного аэропорта «Калуга» Награда аэропорту «Калуга»

Награду генеральному директору аэропорта Салавату Кутушеву вручил руководитель госкорпорации по ОРВД РФ Игорь Моисеенко. Это четвертая премия «Воздушные ворота России», полученная аэропортом «Калуга» с момента открытия калужской воздушной гавани после реконструкции в 2015 году.

Премия учреждена оргкомитетом NAIS, Федеральным агентством воздушного транспорта и отраслевым порталом для формирования позитивного имиджа аэропортов и их бизнес-репутации в обществе, а также выявления и поощрения наиболее эффективно и стабильно развивающихся аэропортов Российской Федерации.