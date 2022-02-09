Мытищи, Московская область, , 14:06 — REGNUM В городском округе Мытищи Подмосковья возведут новый детских сад. Об этом 9 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Детский сад Mos.ru

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году. Согласно проекту, учреждение будет рассчитано на 320 мест. Пребывать в нём смогут 13 групп детей от полутора до семи лет.

«Завершено проектирование детского сада, заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

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