Тюмень, , 14:06 — REGNUM В Тюменскую область в 2022 году запланирована поставка 101 автомобиля санитарного транспорта и 44 автомобилей скорой помощи. Об этом заявил на пресс-конференции 9 февраля глава региона Александр Моор.

Скорая помощь Kuzdrav.ru

За 2021 год в Тюменской области капитально отремонтировано 20 учреждений здравоохранения, построено шесть фельдшерско-акушерских пунктов.

В ближайшее время начнет работу реконструированная поликлиника в Ялуторовске. Новый инфекционный госпиталь «Мать и дитя» в Тюмени откроется в конце текущей недели, анонсировал тюменский губернатор.