Афины , 9 февраля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Россию 18 февраля прибудет с визитом глава МИД Греции Никос Дендиас, который намерен провести встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом 9 февраля рассказал на брифинге официальный представитель греческого МИД Александрос Папаиоанну.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

«17 февраля во второй половине дня Дендиас отравится в Москву для того, чтобы провести переговоры в пятницу, 18 февраля, со своим российским коллегой Сергеем Лавровым», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретился в Лондоне с исполняющим обязанности министра иностранных дел Великобритании Крисом Хитоном-Харрисом и в числе прочего стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.