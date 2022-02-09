Москва, , 15:32 — REGNUM Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) обвиняется в пропаганде наркотических веществ. Информацию об этом 9 февраля приводит издание Lenta.ru.

Алишер Моргенштерн Скриншот с YouTube

Сотрудники правоохранительных органов завели административное дело в отношении музыканта из-за пропаганды наркотиков в его видеоклипах. Ранее Максим Штерн, являющийся братом Моргенштерна, заявил, что родственник не планирует возвращаться в Россию.

Напомним, что в ноябре 2021 года стало известно о том, что Моргенштерн тайно покинул Россию из-за обвинений в продаже наркотиков через интернет. На текущий момент рэпер пребывает на территории ОАЭ.

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