Токио, 9 февраля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Переговоры России и Японии, которые с японской точки зрения имели целью «возвращение Японии северных территорий», долгое время обеспечивали определенную уступчивость японских политиков в отношении России. Но теперь, похоже, российско-японские отношения ожидают нешуточные «холода». Почему это так и что изменилось со сменой японских премьер-министров, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Лесть и обещания, характерные для японской стратегии переговоров с Россией в недавнюю эпоху лидерства Синдзо Абэ, сменились жесткой риторикой и даже угрозами со стороны как самого нынешнего премьер-министра Фумио Кисиды, так и его коллег по правительству. От уклончивости и попыток организовать «мягкий и постепенный» переход «северных территорий» под свою руку Токио перешел к действиям, основанным на требованиях и грубых подлогах. Теперь же, когда США грозят России невиданными доселе санкциями, японские СМИ готовят своих граждан к тому, что и Япония в этом давлении в стороне не останется. На что делают ставку японские политики и стоит ли надеяться на новое российско-японское потепление отношений в ближайшем будущем? Читайте статью Анатолия Кошкина

Символических санкций Японии в отношении России больше не будет