Тирана, , 14:12 — REGNUM Представители делегации Евросоюза и посольства США в Албании 8 февраля выступили с совместным заявлением о поддержке процесса веттинга — проверки прошлого чиновников и их чистки по критерию вовлеченности в коррупцию и причастности к организованной преступности. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

Правосудие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В настоящее время для продления веттинга необходимо внесение изменений в конституцию Албании.

В Венецианской комиссии подтвердили, что такое продление на ограниченный срок будет соответствовать европейским правовым стандартам. Представители Запада призвали албанских депутатов одобрить внесение этих поправок.

Представители США и Евросоюза отметили прогресс, достигнутый Албанией на пути европейских реформ за последние годы, и подчеркнули важность продолжения реформы системы отправления правосудия. Ключевым элементом этой реформы назвали проверку прошлого судей и прокуроров.

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