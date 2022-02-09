Ростов-на-Дону, 9 февраля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону медсестра выиграла кредитный спор с банком. Одержать победу ей помогли эксперты отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщили ИА REGNUM в организации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Клиентка банка оформила кредит на сумму 300 тыс. рублей и потратила часть средств на лечение тяжело больной матери. Половину денег медсестра вернула после смерти женщины, однако срок кредита сокращён не был, вдобавок процентная ставка выросла вдвое — с 19,5 до 39,8%.

Банк пошёл навстречу ростовчанке только после того, как были поданы заявления в прокуратуру Ростовской области и Роспотребнадзор.