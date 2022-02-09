Сеул, 9 февраля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Южная Корея одержала верх в споре с США, который разрешался в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросу ввода высоких пошлин на импорт стиральных машин из Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

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Речь идет о пошлинах, которые американские власти ввели ещё в 2018 году на южнокорейскую продукцию. В феврале США установили таможенные пошлины на стиральные машины из Южной Кореи в размере от 20 до 50%. В 2021 году Вашингтон продлил действие защитных мер, сократив при этом размер пошлин на импорт стиральных машин до 14−30%, а на запчасти для них — до 30%.

Южная Корея выиграла спор, однако США могут оспорить решение ВТО в течение 60 дней.