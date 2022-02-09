Песков рассказал о повестке переговоров Путина и Токаева в Москве
Москва, 9 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудят на переговорах в Москве двустороннее сотрудничество и региональные конфликты. Об этом 9 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он добавил, что лидерам двух стран предстоит обсудить три основных блока вопросов, среди которых вопросы российско-казахстанских двусторонних отношений».
Как сообщало ИА REGNUM, визит в Россию казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева состоится 10−11 февраля.
Токаев едет в Россию по приглашению российского президента Владимира Путина, с которым 10 февраля состоится встреча в Москве. Главы государств обсудят перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнёрства.