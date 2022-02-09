Москва, 9 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудят на переговорах в Москве двустороннее сотрудничество и региональные конфликты. Об этом 9 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

«Это очень и очень важный визит, которому мы придаем огромное значение, Казахстан — это наш важный партнер», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что лидерам двух стран предстоит обсудить три основных блока вопросов, среди которых вопросы российско-казахстанских двусторонних отношений».

«Наша инвестиционная, торгово-экономическая кооперация важна для двух стран, она зиждется на конкретных, разнообразных проектах, которые будут затрагивать президенты», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, визит в Россию казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева состоится 10−11 февраля.

Токаев едет в Россию по приглашению российского президента Владимира Путина, с которым 10 февраля состоится встреча в Москве. Главы государств обсудят перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнёрства.