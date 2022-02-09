Ижевск, , 14:01 — REGNUM В Удмуртии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о массовом отравлении хлором в бассейне в отношении 44-летней женщины, которая является директором одной из организаций. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Бассейн danyweis

По данным следствия, женщина не зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, но при этом оборудовала бассейн на собственном земельном участке в микрорайоне Орловское в Ижевске. Затем посредством сети интернет она размещала объявления об организации отдыха в частном бассейне.

В апреле прошлого года данной услугой воспользовалась компания, в составе которой были восемь детей. Однако в помещение бассейна не соблюдалась технология водоподготовки, не проводилось регулирование объема воздухообмена и нормативного микроклимата, что и привело к нарушению концентрации хлора, который применялся для обеззараживания, в воде и воздухе.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Ижевска для рассмотрения по существу. «За совершение указанного преступления обвиняемой может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2021 года в бассейне были проведены работы по обеззараживанию. Вечером того же дня 11 человек из 16 участников мероприятия почувствовали недомогание, пострадали восемь детей. После инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В день выписки детей из больницы, стало известно, что владелица бассейна скрылась и ее объявили в розыск. Спустя три дня она была задержана.

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