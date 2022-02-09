Тбилиси, , 14:42 — REGNUM Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал «очень хорошими» вступившие силу изменения в оплате столичного общественного транспорта, сообщает 9 февраля грузинский телеканал «Формула».

Тбилисский автобус Giorgi Balakhadze

Каладзе заявил, что по соотношению цены билета, уплаченной после повышения тарифа и количества поездок, стоимость одной поездки в общественном транспорте составит всего 0,32 лари (менее 11 центов).

Мэр обвинил своих политических оппонентов, возмущающихся повышением стоимости проезда в городском общественном транспорте, в обмане населения. Каладзе считает, что введение новых тарифов и правил, наоборот, улучшит обслуживание пассажиров.

Каладзе назвал чрезвычайно положительным тот факт, что горожанами уже приобретено 40 000 абонементов на проезд, большая часть из которых предназначены на месяц или год. По мнению мэра, выбор разного рода транспортных абонементов для пассажиров чрезвычайно велик и удобен. Каладзе заявил, что мэрия приводит городской транспорт в «единую систему».

Напомним, что с 1 февраля стоимость одной поездки в общественном транспорте грузинской столицы возросла с 0,50 (17 центов) ло 1 лари (34 цента).