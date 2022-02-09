Москва, 9 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Законодательно закрепить возможность конфискации имущества собственников для выплаты долгов по заработной плате предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Наказывать нужно не само по себе предприятие, а конкретных граждан, прежде всего собственников или крупнейших акционеров, бенефициаров. Люди для них зарабатывали деньги, а те свои обязательства не выполнили — пусть теперь расплачиваются», — считает Миронов.

Накануне Генпрокуратура РФ обратилась в Минтруд с предложением внести поправки в закон, позволяющие гасить долги по зарплате за счет изъятия имущества предприятия. Ряд экспертов опасается, что подобная мера может привести к закрытию предприятий и сокращению рабочих мест. Эти опасения обоснованные, уверен Миронов.

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