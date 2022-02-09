Варшава, , 13:56 — REGNUM Министр обороны Польши Мариуш Блащак 9 февраля в ходе пресс-конференции прокомментировал поставки польского оружия на Украину. Об этом передает Polskie Radio.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

«Поставки оружия — это еще один пример, который подтверждает, что Польша поддерживает своего соседа — Украину, над которой висит угроза полномасштабной войны с Россией», — сказал Блащак.

Глава польского оборонного ведомства добавил, что «Варшава последовательно поддерживает европейские устремления Украины, которая должна сама определять свое будущее».

»В интересах Польши, безопасности нашей страны и родины, Украина должна быть независимым, суверенным государством», — добавил он.

Напомним, ранее Совет министров Польши принял постановление о передаче Киеву боеприпасов и новейших польских переносных зенитно-ракетных комплексах (ПЗРК) Grom-M, выступающих также под названием ПЗРК «Перун».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».