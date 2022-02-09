Мехико, , 13:55 — REGNUM Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри прибыл в Нижнюю Калифорнию в рамках визита в Мексику для обсуждения вопросов изменения климата и встречи с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Об этом пишет Prensa Latina.

Джон Керри Ryan Rowley

Глава североамериканского подразделения МИД Мексики Роберто Веласко заявил, что стороны продолжат разговор о целях, которые каждая страна ставит перед собой в отношении изменения климата, и о том, как государства могут работать вместе.

Веласко отметил, что Керри проведёт три встречи: одну из них — с президентом Лопесом Обрадором, другую — в МИД страны с министром Марсело Эбрардом и еще одну — с министром финансов Рохелио Рамиресом де ла О.