Воронеж, 9 февраля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Несколько уголовных дел в отношении сотрудников ветеринарных учреждений, подозреваемых в получении взяток, возбуждены в Воронежской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 9 февраля старший помощник руководителя СУ сКР по региону Ольга Бовт.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Дела возбуждены по материалам оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из территориальных органов при взаимодействии с УФСБ по региону. Факты противоправной деятельности выявлены в ветеринарных учреждениях Аннинского, Кантемировского, Павловского и Терновского районов, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В СК сообщили, что в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») подозревается заведующая ветеринарным участком бюджетного учреждения Воронежской области «Кантемировская районная станция по борьбе с болезнями животных». По предварительным данным, женщина получила от двух жителей Кантемировского района свыше 310 тысяч рублей за изготовление и выдачу ветеринарных свидетельств без фактического проведения в установленном порядке предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы. В настоящее время женщина арестована по решению суда.

В совершении аналогичных преступлений подозреваются ветеринарный врач БУ ВО «Терновская районная станция по борьбе с болезнями животных» (по данным следствия, она получила 250 тыс. рублей) и заведующая ветеринарным участком в Павловском районе, доход от противоправной деятельности которой составил свыше 160 тысяч рублей. Ветврач БУ ВО «Аннинская районная станция по борьбе с болезнями животных» подозревается в получении не менее 150 тысяч рублей за выдачу ветеринарной документации в отношении корма для животных без отбора проб продукции в целях их дальнейшего лабораторного исследования.

Следователями допрашиваются подозреваемые, свидетели, проводятся необходимые осмотры и выемки.