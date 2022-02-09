Приштина, Сербия, 9 февраля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Апелляционный суд Косово 8 февраля подтвердил обвинительный акт в отношении депутата «Движения за самоопределение», правящей партии республики, Валёна Рамадани. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По данным журналистов, его обвиняют в использовании слезоточивого газа в здании парламента Косово и препятствии чиновникам (депутатам) в исполнении их обязанностей 21 марта 2018 года.

Жалоба адвоката Рамадани была признана несостоятельной.

Акция Рамадани была попыткой привлечь внимание и помешать демаркации границы с Черногорией, которую в «Самоопределении» считают несправедливой.