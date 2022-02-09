Москва,
9 февраля 2022, 13:52 — REGNUM Вслед за рядом стран Россия утвердила концепцию регулирования цифровых валют. Это должно решить ряд проблем, которые ранее возникали у граждан, инвестирующих в криптовалюты, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
Криптовалюта
utmagazine.ru
«Один из важнейших посылов — снизить риски, создать специализированные площадки для криптовалют.
Важным является выделение квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Также как и на фондовом рынке.
Это ещё один шаг по снижению рисков для граждан при инвестировании в криптовалюту.
Не обладая должным уровнем знаний и желая заработать, население страны часто невыгодно вкладывала в крипту и теряло.
Регулирование, а не запрет криптовалют — лучшее решение для современного финансового рынка.
Широкие возможности на рынке криптовалют позволяют его развивать, повышать качество, давать новые безопасные инструменты для инвестора», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля 2022 года правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в стране.
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