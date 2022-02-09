Москва, 9 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Дешёвая иностранная рабочая сила взамен российской — это инструмент не развития нашей страны, а наращивания прибылей строительных компаний, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 9 февраля, комментируя высказывания главы национального объединения строителей Антона Глушкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Как сообщалось ранее, Глушков заявил, что дефицит рабочей силы в строительной отрасли составляет от 1,5 до 2 миллионов человек, и если не привлечь иностранную рабочую силу, то «стройка не справится». Нужно привлекать в отрасль молодежь и повышать производительность труда, но эта работа требует времени, добавил он.

« Интересно, кто-нибудь в правительстве осадит всё-таки российский строительный бизнес, действующий в вопросе о наращивании трудовой миграции в Россию против интересов нашей страны? Понятно же, что дешёвая иностранная рабочая сила взамен российской — это инструмент не развития нашей страны, а увеличения прибылей строительных компаний!

Глава Национального объединения строителей Глушков считает, что «стройка не справится без привлечения иностранной рабочей силы». А общественность в России считает, что если дать волю таким, как Глушков, правоохранительные органы не справятся с ростом преступности среди трудовых мигрантов. Многочисленные факты свидетельствуют, что жизнь в тех местах, где эти мигранты используются, становится для граждан России просто невыносимой. Недавний вопиющий случай разбойного нападения трудовых мигрантов на магазин в Подмосковье — один человек погиб, двое ранены — лишь ещё одно тому подтверждение.