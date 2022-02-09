Брюссель, , 13:50 — REGNUM От ответа на вопрос, может ли Украина войти в Североатлантический альянс (НАТО) с нерешенной ситуацией, которая сложилась после присоединения к России Крыма, ушел генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете La Vanguardia.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все союзники по НАТО, включая Францию, признали право всех наций выбирать свой собственный путь», — сказал он.

«Я настаиваю, это должны решить наши союзники», — также сказал он в ответ на вопрос о том, может ли Украина войти в состав альянса до момента урегулирования ею «замороженного конфликта», который появился после вхождения Крыма в состав России.

«То, что мы сейчас обсуждаем с Россией, касается не того, должна ли Украина быть членом или нет», — также уточнил Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался в поддержку идеи пригласить президентов Украины и Грузии на саммит Североатлантического альянса (НАТО), который пройдет в Мадриде.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.