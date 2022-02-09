Новочеркасск, Ростовская область, 9 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Ростовской области производителям электровозов повысят зарплату. О точечном увеличении тарифных ставок и окладов на Новочеркасском электровозостроительном заводе с 1 февраля ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Donland.ru Электровоз «Ермак», изготовленный на НЭВЗе

В первую очередь повышение зарплаты затронет сотрудников, чей уровень зарплаты не дотягивает до среднего по предприятию. Также внимание будет уделено работникам отделов, которые страдают от текучести кадров. Зарплаты повысятся от 7% до 23%.

ИА REGNUM отмечает, что инфляция в России сохраняется на высоком уровне, а доходы населения на фоне этого продолжают падать. Регулярно растёт стоимость тарифов на оплату коммунальных услуг, проезд в общественном транспорте, увеличивается стоимость продовольственных товаров. Так, к примеру, за 2021 год продукты питания в Ростовской области подорожали более чем на 12%.