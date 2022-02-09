Тюмень, , 13:50 — REGNUM Экономика Тюменской области восстанавливается после мирового кризиса. Об этом заявил на пресс-конференции 9 февраля глава региона Александр Моор.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

У Тюменской области на сегодня наивысший уровень кредитного рейтинга по национальной. Регион вновь подтвердил статус, полученный в 2017 году ещё до пандемии. Индекс промышленного производства стабильно растёт. В 2021 году этот показатель составил 104,2% к уровню 2020 года. Промышленный рост в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств.

«Главное, что удалось сделать в прошедшем году — восстановить экономику после мощного мирового экономического спада, вновь поставить ее на рельсы развития», подчеркнул тюменский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, количество тюменских предприятий-экспортеров увеличилось на 20%.

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